Tekorten jeugdzorg en GGZ: VNG doet in open brief oproep aan kabinet voor meer geld

Dit leidt bij gemeenten, door gebrek aan financiële compensatie door het Rijk, tot forse tekorten. Met alle gevolgen van dien: wachtlijsten, bezuinigingen, uitgesteld onderhoud, enzovoort.

'Als het kabinet niet bereid is om gemeenten voldoende tegemoet te komen, is het de vraag of wij onze inwoners kunnen geven waar zij recht op hebben. In uw belang moeten wij dan serieus overwegen of wij de gedecentraliseerde taken weer bij het Rijk terugleggen. Dat zullen we nooit zomaar doen, we willen onze jeugd niet in de steek laten.'

Dat schrijven VNG-voorzitter Jan van Zanen en vice-voorzitter Hubert Bruls in een open brief over jeugdzorg en GGZ aan de inwoners van alle gemeenten. De open brief verscheen vandaag in het Algemeen Dagblad en vrijwel alle regionale dagbladen.

Oproep aan het kabinet

De huidige maatschappelijke opgaven vragen om een gezamenlijke aanpak, van één overheid. De Nederlandse gemeenten roepen het kabinet dan ook op de mensen die wat extra hulp nodig hebben niet in de kou te laten staan. Het kabinet vragen wij de handschoen op te pakken en ons voldoende middelen te geven om onze inwoners te helpen.