Politie zoekt identiteit bewusteloze man

De politie is op zoek naar de identiteit van een man die op dinsdagavond in bewusteloze toestand werd aangetroffen op het Dijk- en Waardpad in Alkmaar.

Eventuele getuigen of mensen die het slachtoffer herkennen aan de hand van het signalement, worden verzocht contact op te nemen met de politie op tel.nr. 0900-8844.

Omstreeks 20.30 uur fietste een getuige over de Nauertoght en zag op het Dijk- en Waardpad een man liggen. De man was buiten bewustzijn. De vrouw waarschuwde andere voorbijgangers en er werd begonnen met reanimeren. Dit werd later door de gewaarschuwde politie en ambulancepersoneel overgenomen. De man is in zorgelijke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

De identiteit van de man is nog onbekend. De politie stelt een onderzoek in naar de identiteit. Het gaat hier om een blanke man van 30 tot 40 jaar oud. Hij droeg een zwarte sportbroek met een rode verticale streep, grijze Nike sportschoenen, een zwart vest met groene binnenzijde en een petje. De man had een tatoeage op zijn linkerbovenarm van een hond (vermoedelijk een bulldog).

Onduidelijk is waardoor de man buiten bewustzijn is geraakt. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht.