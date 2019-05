OM eist 9 jaar cel tegen slager voor doodsteken collega

Het Openbaar ministerie (OM) heeft woensdag voor de rechtbank in Den Haag 9 jaar celstraf geëist tegen een man die in een Haagse slagerij zijn collega in 2018 heeft doodgestoken. Dit meldt het OM woensdag.

Klappen tijdens ruzie

De 39-jarige man kreeg zelf klappen tijdens de voorafgaande ruzie maar volgens het OM is hij veel te ver gegaan door in zijn reactie meteen te steken. Van noodweer is volgens het OM geen sprake.

Hakmes

De man was die middag uitgenodigd door zijn baas, om een ruzie van eerder die dag uit te praten. De verdachte had zijn collega toen al meerdere klappen verkocht, waarop die dreigde met een hakmes. Die middag riep de baas de verdachte bij zich in het keukentje van de slagerij, om camerabeelden van die eerdere ruzie te bekijken.

Camerabeelden

Als de baas het slachtoffer erbij roept, helpt die rustig de laatste klant af, doet dan de deur van de slagerij op slot en gaat ook naar het keukentje. Daar escaleert het al snel. In het keukentje zelf hangt geen camera, maar op andere beelden is te zien dat al na 58 seconden de verdachte en het slachtoffer weer naar buiten komen. De verdachte bloedt in zijn gezicht, het slachtoffer is gestoken en zakt op de vloer in elkaar.

'Ik wilde iets terug doen'

De verdachte verklaart dat hij van zijn baas en collega klappen krijgt in het keukentje en door hen flink wordt toegetakeld. Nadat hij een metalen bak heeft gegooid, stappen ze bij hem weg en ziet hij kans naar een ruimte achter de keuken te lopen. Daar pakt hij een mes, loopt dan op het slachtoffer af en steekt hem meerdere malen.

'Niet bewust'

'Ik was me niet bewust wat ik deed, het werd donker voor me,' vertelde de verdachte daarover. 'Ik wilde hem niet dood maken, want hij heeft een zoontje. Maar ze hebben mij echt woedend gemaakt. Als ze twee meter afstand hadden genomen, had ik niets gedaan.' Verdachte zegt dat hij niet bewust op zoek ging naar een mes. 'Ik wist niet wat ik ging halen. Een stok, een stuk ijzer. Ze hebben mij pijn gedaan en ik wilde iets terugdoen. Ik wilde iets zoeken om mee te gooien en kwam dat mes tegen.'

Zelf in de aanval

Volgens het Openbaar Ministerie was geen sprake van noodweer. Verdachte koos bewust de aanval. Hij geeft zelf ook expliciet aan dat hij iets wilde terugdoen, dat hij wraak wilde nemen. Zijn reactie op de vechtpartij - het meermalen en dodelijk steken met een groot mes van een slachtoffer dat ongewapend is - vindt het Openbaar Ministerie buiten elke proportie.

Precies

Dat het verdachte donker voor de ogen werd, lijkt niet realistisch. Hij weet nog precies te vertellen hoe een en ander is verlopen. Hij verklaart ook niet over een doodsangst of paniek. Dat sprake was van een plotselinge hevige gemoedsbeweging vindt het Openbaar Ministerie dan ook niet aannemelijk. Het Openbaar Ministerie eiste woensdag een gevangenisstraf voor de duur van 9 jaar. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.