Marechaussee zet 18 nieuwe gepantserde SUV’s stil

De Koninklijke Marechaussee nam de SUV’s vorig jaar in gebruik. Kort hierop werden een aantal problemen ontdekt die relatief snel en simpel konden worden opgelost. De nieuwe mankementen vormen niet alleen een veiligheidsrisico, maar zijn ook structureler van aard. Daarom zijn de voertuigen per direct stilgezet. Naast de 18 exemplaren die al in gebruik waren, zijn er nog 6 in bestelling.

Defensie heeft de fabrikant aangesproken op de tekortkomingen. Met hen wordt geprobeerd om de problemen zo snel mogelijk te verhelpen. De marechaussee valt voor operaties tijdelijk terug op andere voertuigen.