Verdachte doorrijding na aanrijding in Breda meldt zich

Een 27-jarige Bredanaar heeft zich aan het begin van de avond met zijn advocaat gemeld op het politiebureau aan de Mijkenbroek in Breda. De man kwam bij de recherche in beeld als verdachte van de doorrijding zondagavond 28 april 2019 op de Hamdijk in Breda. Daarbij raakte een 79-jarige vrouw zwaar gewond. Met toestemming van de officier van justitie is hij buiten heterdaad aangehouden en ingesloten. De recherche kwam de verdachte mede door tips op het spoor. Eerder op de dag werd in verband met het onderzoek al een auto in beslag genomen.

De politie kreeg zondag 28 april 2019 omstreeks 22.55 uur een melding van een ongeval met letsel op de Hamdijk in Breda. Het slachtoffer had een hoofdwond, ze was bij kennis maar niet goed aanspreekbaar. De automobilist die haar letsel veroorzaakt had, was doorgereden. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Ze heeft inmiddels meerdere operaties ondergaan en ligt nog steeds in het ziekenhuis

Tips

In diverse nieuws- en opsporingsprogramma’s werd aandacht voor het heftige incident gevraagd. De politie maakte voor het onderzoek gebruik van camerabeelden die opgenomen waren door een buurtbewoner. Er kwamen meer dan 70 tips binnen. In het begin met name over auto’s met schade en het mogelijke merk van het betrokken voertuig. Later werden ook namen genoemd.

Op woensdag 1 mei meldde zich een belangrijkrijke getuige die na het bekijken van Opsporing Verzocht besloot zich alsnog te melden. Op zijn aanwijzing werd het signalement van de doorrijder bekend gemaakt en een compositietekening gemaakt. Vandaag meldde zich een 27-jarige Bredanaar met zijn advocaat. Zijn betrokkenheid bij het incident wordt onderzocht.