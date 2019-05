Shell-werknemers akkoord met nieuwe cao

Loonsverhoging met terugwerkende kracht

'Met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2019 krijgen de medewerkers een loonsverhoging van 3%, gevolgd door 2% op 1 maart 2020 en nog eens 2,5% op 1 maart 2021', aldus FNV. Vanaf 1 januari 2021 gaat men ook een dag korter werken. Dit betere loonbod werd behaald na 19 dagen stevig actievoeren en staken in Pernis en Moerdijk.

2.100 medewerkers

Egbert Schellenberg, bestuurder FNV Procesindustrie: 'Actievoeren loont, daar is Shell een goed voorbeeld van. Het proces duurde lang en kostte veel moeite, maar de nieuwe cao is nu definitief een feit.' De cao voor Shell geldt voor ruim 2.100 medewerkers in Pernis en Moerdijk en heeft een looptijd van drie jaar.