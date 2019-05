Verdachte van inbraken in bedrijven en scholen aangehouden

De politie heeft donderdag 9 mei een 38-jarige man uit Gouda aangehouden op verdenking van het plegen van bedrijfsinbraken en inbraken in scholen. De politie houdt de verdachte verantwoordelijk voor in ieder geval zes inbraken.

De recherche was vanaf maart een onderzoek gestart naar de inbraken en kwam de verdachte op het spoor door onder andere camerabeelden en sporenonderzoek. De inbraken waren in twee scholen en in drie bedrijven en werden gepleegd in de maanden maart, april en mei 2019.

Na de aanhouding van de verdachte werd een doorzoeking gedaan in de woning van de man. De politie zocht goederen die verband houden met de diefstal uit de panden. Er werden meerdere goederen in beslag genomen, waaronder meerdere kluisjes en een kassa. De recherche sluit niet uit dat de verdachte betrokken is bij meer inbraken. Het onderzoek duurt nog voort.