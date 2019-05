Celstraf voor brandstichting AZC Hoogeveen

Medicijn niet afgegeven

Verdachte is op 8 november 2018 vanuit het asielzoekerscentrum in Delfzijl overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Toezichtlocatie (EBTL) van het asielzoekers- centrum in Hoogeveen. Na aankomst op de EBTL heeft verdachte verzocht om verstrekking van Lyrica, een medicijn dat ook gebruikt wordt als genotsmiddel. Een medewerker van de EBTL kreeg van verslavingszorg het bericht dat dit middel op dat moment niet afgegeven kon worden, en de medewerker heeft dat ook aan verdachte meegedeeld. Daarop is verdachte boos geworden en heeft hij in zijn kamer brand gesticht door onder meer gordijnen en lakens op een stapel te leggen en in brand te steken.