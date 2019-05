Uitstoot broeikasgassen licht gedaald

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is in 2018 met 2 procent gedaald. De daling hangt samen met de afname van het steenkoolgebruik voor de productie van elektriciteit. Dat melden RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu /Emissieregistratie en het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige cijfers. Nederland heeft als doelstelling om in 2020 een broeikasgasuitstoot te hebben die 25 procent onder het niveau van 1990 ligt. In 2018 was de uitstoot 14,5 procent lager dan in 1990.

In 2018 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 189,5 miljard CO2 carbon dioxide -equivalenten, 2 procent minder dan in 2017. Het grootste deel van deze daling (75 procent) hangt samen met een lagere CO2-uitstoot door energiebedrijven. Het overige deel is toe te schrijven aan een krimp van de rundveestapel, die samenhangt met de invoering van het fosfaatrechtenstelsel en aan een kleinere industriële CO2-uitstoot.

Uitstoot energiebedrijven weer op niveau van 2013

Nederland stootte vorig jaar 161 miljard kilo CO2 uit. Dat is 4 miljard kilo (2 procent) minder dan een jaar eerder. De CO2-uitstoot door energiebedrijven daalde van 48 miljard kilo in 2017 naar 45 miljard kilo een jaar later. Daarmee ligt deze uitstoot weer op het niveau van 2013.

De ingebruikname van nieuwe kolencentrales zorgde voor een piek in de CO2-uitstoot in 2015, in de jaren daarna daalde deze uitstoot door het stapsgewijs stilzetten van oude kolencentrales. Het wegvallen van kolenstroom werd in 2018 gecompenseerd door een grotere import van elektriciteit, waarbij de aardgascentrales op hetzelfde niveau bleven doordraaien.

Economie groeit, uitstoot daalt

Er heeft een ontkoppeling plaatsgevonden tussen uitstoot en economische groei. Sinds 1990 is de uitstoot van broeikasgassen met 14,5 procent gedaald;. In dezelfde periode is het Bruto Binnenlands Product (BBP Bruto Binnenlands Product ) met ruim 70 procent gegroeid. Voor CO2 is de uitstoot ongeveer gelijk gebleven sinds 1990, ondanks de groei. Voor de overige broeikasgassen (methaan, lachgas en de F gassen) is een daling opgetreden.