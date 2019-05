Verdachte in beeld na aanrijden oudere vrouw Leerdam

In het onderzoek naar de aanrijding van een 83-jarige vrouw uit Leerdam heeft de politie een verdachte in beeld. De verdachte is inmiddels op het bureau gehoord en de zaak wordt verder onderzocht. De aanrijding vond plaats op 19 april, iets na 21.00 uur. De vrouw raakte bij de aanrijding ernstig gewond.