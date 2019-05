Zorgen over plastic in compost en in de hele GFT-keten

Zo verdwijnt plastic via compost in aanzienlijke hoeveelheid in tuinen, volkstuinen en plantsoenen. Dit schrijft NH Nieuws donderdag. Op de nationale compostdag eind maart hebben gemeenten en tuinders miljoenen kilo's met gratis compost aangeboden. Gemeenten maken zelf ook gebruik van compost als bodemverbeteraar voor hun perken en plantsoenen. Tegenover NH Nieuws laat driekwart van de gemeenten in Noord-Holland weten compost te gebruiken of uit te delen.

19 gemeenten met vervuilde compost

Compost wordt gemaakt van GFT- of tuinafval en is normaal gesproken heel milieuvriendelijk. Er zijn inderdaad bedrijven die een (vrijwel) schoon en duurzaam product opleveren, maar vaak is de compost in meer of mindere mate vervuild met onder meer plastic. Zeker negentien gemeenten hebben met plastic vervuilde compost verstrekt of toegepast in de eigen plantsoenen gestopt, zo blijkt uit ons onderzoek. De vervuilde compost die gemeenten iinkopen is vaak afkomstig van HVC in Purmerend. De afvalverwerker erkent dat er helaas plastic tussen de compost zit en erkent ook dat dat niet zo hoort. Dat er stukjes plastic in de compost terechtkomen is te wijten aan consumenten die plastic bij het GFT-afval gooien, zo laat André Bout van HVC aan de lokale omroep weten. Volgens de meststoffenwet mag er een beperkte hoeveelheid plastic in compost zitten. Bout: ' Wij doen heel erg ons best om het er uit te halen, maar als het er aan de voorkant niet in zou zitten, zou het er aan de achterkant ook niet uitkomen.' Eind van dit jaar moet dat wel beter als er een nieuwe zeef in gebruik genomen wordt.

ADHD-mechanisme

Jeroen Dagevos van Plastic Soep Foundation zegt dat als plastic via compost op het land wordt gebracht die grote gevolgen kan hebben voor het milieu en de gezondheid van mensen. Bij proeven met plastic op dieren blijkt dat het plastic veel doet. Zo bleek uit proeven met vissen die microplastics binnenkregen dat dit effect had op de hersenstructuur en -ontwikkelingen. Dagevos tegen de lokale omroep: 'e ziet ook dat de vis gek gedrag krijgt en bijvoorbeeld heel druk wordt. Eigenlijk een soort van ADHD-mechanisme. Dat zijn wel mechanismen waar wij ons ook 'richting mensen' zorgen over maken.'