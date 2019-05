Enorme ravage bij groot ongeval in Wijkertunnel

Bij een groot ongeval in de Wijkertunnel op de A9 is een flinke ravage ontstaan.

Er waren bij het ongeval negen auto's betrokken en er zijn vier personen overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe zwaar de verwondingen zijn is niet bekend. De tunnel was eerst in beide richtingen afgesloten, maar de tunnelbuis richting het zuiden is weer open, zo meldt NH Nieuws donderdagavond. De Wijkertunnel, een tunnel onder het Noordzeekanaal, verbindt de plaatsen Amstelveen en Alkmaar.

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er werd ook een traumahelikopter opgeroepen.

Rijkswaterstaat raadt weggebruikers aan om de A22 te nemen en via de Velsertunnel te gaan. Het bergen van de voertuigen gaat volgens de ANWB lang duren. Mogelijk tot 21.00 uur.

De Verkeersongevallenanalyse van de politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongelu