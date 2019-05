Schoten gelost in Haagse Schilderswijk op exact zelfde locatie waar eerder moordpoging gedaan werd

De schietpartij vond plaats op de Rozenburgstraat op exact dezelfde locatie waar in 2016 een poging tot eerwraak werd uitgevoerd. Dit schrijft het AD donderdagavond. Volgens een woordvoerder van de politie raakte vanavond niemand gewond en is nog niemand opgepakt. Het is nog onduidelijk wie of wat er in de staat doelwit was.

Buurtbewoners deden rond 21.00 uur melding bij de politie dat ze meerder knallen hadden gehoord. Ter plaatse werden meerdere kogelhulzen aangetroffen. De PD (Plaats Delict) werd afgezet met lint. Een politiehelikopter vloog enige tijd boven het Plaats Delict en de recherche doet buurtonderzoek en spreekt met getuigen.

Opmerkelijk is dat op de plaats waar vanavond werd geschoten in juni 2016 ook een schietpartij plaatsvond. Daarbij raakte een 24-jarige vrouw gewond. Een man schoot toen op korte afstand in haar been. Het zou de ex-verloofde van de vrouw zijn geweest die vanuit Turkijke opdrecht zou hebben gegeven voor de wraakactie.

In deze zaak werden meerdere mannen veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Het is niet bekend of het incident van vanavond verband houdt met de schietpartij bijna drie jaar geleden.