Medewerkers ontdekken 34 inklimmers in laadruimte vrachtwagen Vlaardingen

Op het terrein van een scheepvaartbedrijf aan de Vulcaanweg in Vlaardingen zijn zaterdag in de laadruimte van een vrachtwagen 34 mensen ontdekt. 'Onder hen waren twee kinderen van 7 en 9 jaar', zo meldt de politie zaterdag.

Politiebureau

Geen van de 34 personen was onwel of gewond. De politie heeft hen uit de vrachtwagen gehaald en naar een politiebureau overgebracht. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden.

Chauffeur aangehouden

Medewerkers van het bedrijf ontdekten de mensen op deze zaterdagmiddag en belden direct de politie. In eerste instantie leek het er op dat er zo'n 25 mensen in de vrachtauto zaten, maar dat bleken er uiteindelijk 34 te zijn. De 38-jarige, vermoedelijk Roemeense, chauffeur werd direct aangehouden en is naar het politiebureau overgebracht, waar hij wordt verhoord.

In beslaggenomen

De 34 personen mankeerden niets en de politie heeft hen met een bus naar een politiebureau vervoerd, waar ze zijn opgevangen. De chauffeur was onderweg naar Engeland. Hij zit vast en zijn vrachtwagen is in beslaggenomen. De politie heeft de zaak in onderzoek.