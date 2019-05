Vijftien gewonden bij grote brand Naaldwijk

In de nacht van zaterdag op zondag zijn bij een grote brand in Naaldwijk vijftien mensen gewond geraakt van wie twee zwaargewond.

Dat heeft een woordvoerder van de brandweer laten weten. De brand ontstond boven een grillroom/pizzeria aan de Molenstraat.

Alle gewonden hadden rook ingeademd. Ambulancepersoneel heeft acht van de vijfiten gewonden ter plaatse onderzocht. De andere zeven gewonden zijn naar een ziekenhuis overgebracht. Onder hen was ook een baby. De brandweer heeft enkele mensen uit hun woning gered en omliggende woningen ontruimd.

De uitslaande brand is geblust, zo laat de brandweer wetem. De rookoverlast is nu minimaal. De brandweer gaat omliggende woningen controleren om te kijken of de bewoners terug kunnen. Voor bewoners die niet terug kunnen wordt opvang geregeld. De schade aan het pand is groot.