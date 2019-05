Man in scootmobiel valt van perron metro

Dit gebeurde in Rotterdam op metrostation Oostplein. De hulpdiensten rukten massaal uit om het slachtoffer dat tussen de rails lag te helpen. Gelukkig was er op het moment van het ongeluk geen metro in de buurt. Het metroverkeer werd stilgelegd en toen kon brandweer de man van het spoor halen. Hij is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft zijn scootmobiel meegenomen.