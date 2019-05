Politie organiseert 'surpriseparty' na vondst 2.000 XTC pillen

Maandagmiddag hebben twee spelende kinderen in Nijmegen een plastic tas gevonden met daarin een aantal bundels met in totaal ongeveer 2.000 XTC pillen. 'Dit was onder de brug bij het Westkanaalpad nabij de Weezenhof', zo laat de politie maandag weten.