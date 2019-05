Heineken duikt ook in het circuit van Zandvoort

De Formule 1 keert terug in Nederland. De Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort staat in mei 2020 op de kalender. Geldschieter Heineken en Formule 1-eigenaar Formula One Management (FOM) maken het nieuws dinsdagochtend officieel bekend, bevestigen bronnen rond de Nederlandse bierbrouwer aan de NOS.