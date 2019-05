Brand in lading van bestelbus

Op een afgesloten bedrijfsterrein was brand uitgebroken in de lading van een bestelbus. De lading bestond uit een flink aantal matrassen die er een voor een uit gehaald moesten worden. Daarna kon de brandweer ze afblussen. Nadat alles eruit was kon de binnenkant van de bestelbus afgeblust worden. De brandweer wad ruim een uur bezig met deze blusklus.