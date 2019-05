Achttien jaar celstraf en tbs geëist voor stalking en moord Laura Korsman

Op 11 juli 2018 werd de studente verpleegkunde dood gevonden in het studentenhuis aan de Bosboomstraat in Utrecht waar ze woonde. In de weken die hieraan vooraf gingen, werd ze door haar ex-vriend, die optrad als dj Sammy G., ernstig gestalkt. Hij bleef haar appen, mailen en bellen, en ging bij haar langs. Ook wachtte hij haar op bij haar werk, reed haar klem op de snelweg en stak een autoband lek. Op 2 juli deed Laura aangifte van de stalking en kreeg ze een Aware-knop van de politie. Op 3 juli werd de verdachte aangehouden; op 6 juli werd hij heengezonden met een contactverbod met Laura en een straatverbod voor de Bosboomstraat. Dat alles mocht niet helpen: op 11 juli wist de verdachte de gemeenschappelijk binnentuin in te komen waar hij in de bosjes wachtte tot Laura’s bezoek weg was. Daarna klom hij via het balkon naar binnen en doodde Laura met meerdere messteken. Diezelfde dag werd de 32-jarige verdachte uit Nieuwegein aangehouden.

Wat bezielde hem om zijn 24-jarige ex-vriendin te stalken en dood te steken? Eerder legde hij hierover bij de politie ongeloofwaardige verklaringen af. Vandaag zei hij tegen de rechter dat Laura zichzelf tijdens een worsteling dodelijk had verwond. De officier weerlegde dit. Er is niets gebleken van een worsteling, er is geen afweerletsel bij Laura gevonden en er zitten geen vingerafdrukken van Laura op het mes. Alles wijst erop dat hij haar meteen heeft gestoken. De verdachte is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Daar is vastgesteld dat hij als verminderd toerekeningsvatbaar moet worden gezien en een narcismestoornis heeft.

De officier woog deze omstandigheden mee in zijn eis. Hij betrok hier ook de mate van voorbereiding en de ernst van het delict bij. Wekenlang heeft de verdachte op Laura gejaagd. Hij is op slinkse wijze de binnentuin binnengekomen, waarbij hij het locatieverbod heeft genegeerd. Hij heeft een mes en operatiehandschoenen meegenomen en de handschoenen vooraf aangetrokken. Hij heeft zich in de tuin verstopt, is haar woning binnengeklommen toen zij alleen was en heeft gelijk toegestoken. Ook hekelde de officier de opstelling van de verdachte, die geen openheid van zaken gaf en geen verantwoordelijkheid nam voor het verschrikkelijke leed dat hij Laura en haar nabestaanden heeft aangedaan. Dat hij in zijn verklaringen op zitting bleef liegen en de schuld in de schoenen van Laura schoof, noemde de officier “laf, respectloos en harteloos”. Zodoende is niet alleen tbs met dwangverpleging op zijn plaats, maar gezien deze omstandigheden vooral ook als vergelding een zware straf van achttien jaar onvoorwaardelijk. Ook moeten de vorderingen van de nabestaanden worden toegewezen.