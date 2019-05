Vrouw gewond door steekpartij in Vlaardingen

Op de parkeerplaats naast de supermarkt aan de Reigerlaan Vlaardingen is dinsdagmiddag een gewonde vrouw in een auto aangetroffen.

Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatsen omdat de vrouw slachtoffer was van een steekpartij. Het voorwerp waarmee gestoken was zij bij aankomst van de hulpdiensten nog in het lichaam van de vrouw. Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis voor behandeling. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart.