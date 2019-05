Overleden persoon aangetroffen in Leeuwarden

De politie in Leeuwarden kreeg dinsdagmorgen de melding van een overleden persoon aan de Nieuwekade.

De man lag in een portiek van een woning en is langdurig gereanimeerd. Met hartslag is het slachtoffer naar een ziekenhuis gebracht voor behandeling.

In de loop van de ochtend is de man alsnog overleden. Er is sprake van een natuurlijke dood.