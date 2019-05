Premier Rutte bezoekt Bondskanselier Merkel

Premier Rutte brengt donderdag 16 mei 2019 een bezoek aan Bondskanselier Merkel in Berlijn. Dit meldt het ministerie van Algemene Zaken dinsdag.

Strategische Agenda EU

De ontmoeting vindt plaats ter voorbereiding van de Europese Raden van 28 mei en 20-21 juni en staat in het teken van de Strategische Agenda van de Europese Unie. Tijdens een werklunch spreken de regeringsleiders onder meer over onderwerpen als migratie, klimaat, interne markt en veiligheid. Aansluitend maakt minister-president Rutte in Berlijn officieel kennis met CDU-leider Annegret Kramp-Karrenbauer.