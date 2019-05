Prijzen stijgen harder dan het salaris

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft besloten om de koopkrachtraming opnieuwt te bekijken. Dit schrijft de Telegraaf woensdag.

Daniel van Vuuren hoofd Publieke Financiën bij het CPB in de krant: 'Dit valt gewoon tegwn. De inflatie lijkt voor 2019 hoger uit te komen dan we eerder dachten.' Als gevolg van een hogere btw, een forse energiemota en duurdere benzine kwam in april de gemiddelde prijsstijging uit op 2,9 procent. Het CPB had berekend dat de lonen met 2,7 procent zouden stijgen en de prijzen met 2,3 procent. Dat zou samen met de lagere loonbelasting moeten uitkomen op een gemiddelde koopkrachtstijging van 1,5 procent, aldus de krant. Van Vuuren: 'Daar gaan we opnieuw naar kijken in de volgende raming.' De nieuwe raming wordt half juni verwacht. Voor het kabinet ligt het onderwerp koopkracht dit jaar heel gevoelig omdat Rutte had beloofd dat bijna iedereen zou profiteren van de economische groei.