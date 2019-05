Belle Perez schrijft boek en laat zich opsluiten om aandacht te vragen voor kinderprostitutie

Zangeres Belle Perez is samen met zanger Thomas Berge ambassadeur voor de stichting Free A Girl. Deze organisatie steunt meisjes die in de kinderprostitutie belanden.

Om deze dramatische problematiek onder de aandacht te brengen, laten Belle Perez en Thomas Berge zich a.s. vrijdag twaalf uur opsluiten in een krappe ijzeren kooi. Ook schreef Belle over haar ontmoetingen met hele jonge misbruikte meisjes het boek Tranen, dat op dat moment wordt gelanceerd.

Tranen

Misdaad, drugs en prostitutie waren voor Belle Perez een ver-van-haar- bedshow. Een reis naar Brazilië gooit het leven van de zangeres danig overhoop. In de favela’s ontmoet Belle minderjarige misbruikte meisjes. Kinderen voor wie seksueel geweld helaas de harde dagelijkse realiteit is. De andere kant uitkijken is onmogelijk, en zwijgen is geen optie. Daarom schreef Belle het aangrijpende boek Tranen waarin ze vertelt over het heftige lot van ruim twee miljoen verkrachte kinderen. In Brazilië, maar ook daarbuiten. Een verhaal dat verteld moet worden om deze meisjes te kunnen redden. Maar ook om onze dochters hiervoor te kunnen behoeden.

Opgesloten

Belle Perez en Thomas Berge laten zich aanstaande vrijdag 12 uur lang opsluiten in een hokje van 1 bij 2 meter bovenin de Euromast. Arjan Erkel, oprichter van Free a Girl, zal de hokjes in de middag bezoeken. In totaal laten 12 deelnemers zich komende week opsluiten bij de Euromast.