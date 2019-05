Buschauffeur mishandeld door reiziger

Dinsdagochtend is een buschauffeur in Rotterdam mishandeld door een reiziger. Dit meldt de politie woensdag.

Schelden

Dinsdagochtend stapte op de Dorpsweg ter hoogte van busstation Katendrechtse Lagendijk een man de bus in. Toen de chauffeur hem vroeg of hij een stukje door wilde lopen, begon de man direct te schelden. Daarop stelde de buschauffeur de man voor de keuze: of zijn taalgebruik aanpassen of de bus verlaten.

Geslagen

Nadat hij de buschauffeur sloeg, koos de man voor het laatste. Daarbij trapte hij ook nog een spiegel van de bus stuk. Eenmaal buiten, ging hij staan tieren en vertrok toen in de richting van de Katendrechtse Lagendijk

Getuigenoproep

De politie kan bij het onderzoek naar de mishandeling de hulp van getuigen goed gebruiken. De verdachte is een licht getinte man van rond de 25 jaar met donkerkleurig achterovergekamd haar en een gemiddeld postuur en tussen de 1.75 m en 1.80m lang.