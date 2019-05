Fietsster geschept door auto

Op de Zwanensingel in Vlaardingen is woensdagmiddag een dame op de fiets geschept door een auto, de vrouw raakte hierbij gewond.

Ziekenhuis

Een ambulance kwam met spoed ter plaatse om het slachtoffer te behandelen. Door het ongeval was het doorgaande verkeer richting Schiedam gestremd. Bij aankomst van de ambulance werd de weg in beide richtingen afgesloten en moest het doorgaande verkeer omrijden. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.