24-uursstaking in OV-sector

Medewerkers in de sector leggen hun werk neer om te strijden voor o.a een goed pensioen. Uiterlijk 15 mei zal FNV Streekvervoer bekendmaken of ook zij zich bij deze OV-staking aansluit.

In maart hielden vakbonden al een actiedag voor een goed pensioen waar 40.000 mensen aan deelnamen. Toen werd al gestaakt in de bouw en de metaal en legden werknemers van NS en het stadsvervoer het werk voor 66 minuten neer in de ochtendspits.