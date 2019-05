Familie overleden model Ivana Smit start civiele procedure tegen Amerikaans stel

De familie van model Ivana Smit (18), die in Maleisië om het leven kwam, starten in de Verenigde Staten een civiele procedure tegen het Amerikaanse echtpaar, Alexander en Luna Johnson, dat volgens de familie betrokken is bij de dood van Ivana.

Dat hebben nabestaanden en hun advocaat Sébas Diekstra donderdag in het programma M. aangekondigd. Dit schrijven de lokale zender L1 en Nieuwsblad.be donderdagavond.

Documentairemaker Thijs Zeeman wist het Amerikaanse stel in Miami op te sporen. Hij verdiepte zich de laatste tijd in de dood van het Sittardse model, dat eind 2017 stierf. Zeeman filmde een confrontatie met Luna Johnson op straat en stelde haar vragen over de kwestie. Volgens de Maleisische rechtbank overleed Ivana door een val vanuit het appartement van het Amerikaanse echtpaar in Kuala Lumpur. Volgens het is stel is de dood van Ivanan een ongeluk. Verschillende experts gaan echter uit van betrokkenheid van het Amerikaans echtpaar en stellen dat Ivana in het appartement is gestorven en naar beneden is gegooid.

Ook Zeeman denkt dat Ivana al dood was voor de val. Luna Johnson zei in Miami tegen Zeeman dat de ouders haar en haar man vanaf het begin hebben aangevallen. Opvallend vindt Zeeman, is dat het Amerikaanse stel vanuit de gevangenis opdracht heeft gegeven om het appartement te laten schoonmaken. In Maleisië loopt de zaak nog.

Met de procedure wil advocaat Sébas Diekstra meer informatie loskrijgen van het Amerikaanse stel en ze aansprakelijk stellen. In de Verenigde Staten leidt een civiele procedure er geregeld toe dat een zaak weer in beweging komt.

De documentaire De Mysterieuze Dood van Ivana Smit is op 19 mei te zien bij SBS6.