Voormalig brandweerman heeft brandweer-museum op zolder

Voormalig brandweerman Marcel van der Smissen uit Schiedam heeft zijn eigen huis omgetoverd tot zijn eigen "brandweermuseum". Het huis, met name de zolder, staat helemaal vol met alles dat met de brandweer te maken heeft. In totaal gaat het om ruim 2000 artikelen. Na 32 jaar als beroepsbrandweerman gewerkt te hebben bij de brandweer Schiedam heeft Marcel nog geen dag zonder brandweer voorbij laten gaan. Zijn indrukwekkende verzameling bestaat momenteel uit ruim 2000 artikelen die met name op de zolder staan, maar ook verspreid door het huis zijn opgehangen of neergezet.

De enorme verzameling, die bijna wekelijks nog uitbreidt, bestaat momenteel vooral uit zo'n 1000 brandweerauto’s en bijna 50 plakboeken vol met foto’s en krantenartikelen. Ook zijn er meerdere notitieblokken die helemaal vol staan met elke uitruk van een van de wagens van de brandweer Schiedam tussen 1 mei 1973 en 31 december 2004.

De rest van de verzameling valt onder te brengen in onder andere videobanden (55) Dvd's (60), emblemen en schildjes (110), helmen (60), bekers, mokken en glazen (120), kledingstukken (80), waaronder zelfs een luier met brandweeropdruk (ongebruikt overigens). En dan zijn er nog enkele honderden artikelen die niet direct onder een van de genoemde categorieën vallen.

Niet alle spullen worden gekocht, veel wordt ook geschonken door (oud) brandweermannen en familie en vrienden. Vele artikelen hebben een bijzonder verhaal, zoals bijvoorbeeld en klein en vrij simpel lego-brandweerautootje. Deze heeft Marcel zijn oudste kleinzoon Noah gekregen , die het op de basisschool als sinterklaascadeautje had gekregen. Terwijl de andere kinderen en volop mee speelden, gaf hij het diezelfde middag nog weg aan zijn opa. Enkele jaren later nam dezelfde kleinzoon na een reis in China een beeldje van een ladderwagen mee. Het huis staat en hangt ook vol met artikelen gekregen van de andere kleinkinderen Levi, Sven en Dion, met allemaal een verhaal op zich.

Nog elke dag worden er foto's en video's bij elkaar gezocht van de meldingen waar de brandweer Schiedam bij betrokken is om het archief te blijven uitbreiden. Bij het afscheid van een brandweerman wordt vaak een beroep gedaan op Marcel, omdat er een grote kans is dat hij een oude foto paraat heeft van vele collega's. Zo is het museum niet alleen een grote verzameling van spullen met een verhaal, maar is het ook regelmatig van waarde voor de huidige generatie brandweermannen en vrouwen.