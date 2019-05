Arrestatieteam beëindigd gijzeling in Rotterdam

Vrijdagmorgen rond 11.30 uur hield een man in een woning aan de Bellevoysstraat een vrouw tegen haar wil vast. 'Meerdere politie-eenheden gingen op de melding af en zetten een korpsonderhandelaar in. Een man van 22 jaar uit Rotterdam is aangehouden. Het slachtoffer wordt nagekeken door ambulancepersoneel', zo laat de politie vrijdagmiddag weten.