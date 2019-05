Honderden smartphonegebruikers in het verkeer op de bon vanuit touringcar

In vijf dagen tijd bekeurden de politie van Oost-Brabant deze week bijna zeshonderd bestuurders. Het is ook niet alleen een van de grootste ergernissen in het verkeer, maar het is ook nog gewoon heel gevaarlijk.

De politie noemt de manier van controleren effectief. ''In een touringcar zit je hoog en daardoor kunnen we in auto’s kijken en bovendien ook vrachtwagenchauffeurs controleren.''

De bus werd gevolgd door collega’s in onopvallende auto’s. ''Als we een (vrachtwagen)chauffeur met zijn smartphone achter het stuur zagen, gaven we dit door en die persoon werd dan door de collega’s staande gehouden en bekeurd; in vijf dagen bijna zeshonderd keer.''

Ook werden bestuurders voor andere overtredingen bekeurd zoals bumperkleven of rechts inhalen.

Verspreid

De touringcar rijdt verspreid over de controleweken door heel Brabant en Zeeland, waarbij de controles de afgelopen week vooral in het oosten van de provincie plaatsvonden. De komende week ligt de focus meer op West-Brabant en Zeeland. De controles herhalen we meerdere keren tot het einde van het jaar.