Brandje op bouwterrein hotel Van der Valk

De brandweer is donderdagavond met spoed naar de Hargalaan in Schiedam gereden voor een melding van brand op het bouwterrein van het nieuwe Van der Valk hotel.

Houten heiblok in brand

Een houten blok dat gebruikt wordt tijdens het heien was warm geworden en begon te smeulen. Er waren korte tijd ook vlammen zichtbaar. Nadat de brandweer ter plaatse was gekomen was de situatie snel onder controle en het brandje snel geblust. De bouwwerkzaamheden zullen geen vertraging oplopen door het incident.