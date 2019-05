Petitie: EHBO standaard in lesaanbod van middelbaar onderwijs

Het Rode Kruis en een groep artsen, verenigd in Schok & Pomp, starten een petitie om het onderwerp op de politieke agenda te krijgen. Na een ongeval telt iedere minuut. Als meer mensen weten hoe zij op de juiste manier kunnen helpen, kunnen levens worden gered. Door het volgen van EHBO-onderwijs doen jongeren niet alleen nuttige kennis op voor de rest van hun leven, maar kunnen zij ook anderen beter helpen. De petitie is te tekenen via www.rodekruis.nl/EHBOpetitie.



In Nederland heeft maar zeventien procent van de bevolking een geldig EHBO-certificaat, terwijl iedereen in een situatie terecht kan komen waarbij EHBO kennis nodig is. Vooral bij levensbedreigende situaties als een hartstilstand, herseninfarct of ernstige bloeding. ,,Op dat soort momenten telt iedere minuut en is directe actie nodig. Helaas horen we regelmatig verhalen van kinderen die vertellen dat hun ouders onwel werden. Zij wisten niet wat zij moesten doen”, zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis. ,,Dat wil je natuurlijk voorkomen en dat kan. Door dit soort lessen op school te organiseren zorg je ervoor dat uiteindelijk de hele Nederlandse samenleving beter voorbereid is op noodsituaties.”

Jongeren geven aan dat zij het zelf ook nuttig vinden om EHBO-onderwijs te krijgen op de middelbare school. 91 procent van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud vindt dat alle leerlingen op de middelbare school les moeten krijgen over EHBO. Van ouders van jongeren tot 18 jaar, geeft 93 procent aan dat zij dat belangrijk vinden. ,,Met enige regelmaat zien wij patiënten op de Spoedeisende Hulp die baat hadden gehad bij goede eerste hulpverlening op locatie. Dat moet in een land als Nederland echt beter kunnen”, aldus Bernard Leenstra arts van Schok & Pomp.

Lessen

In Nederland zijn er wel scholen die EHBO-onderwijs geven, maar dat zijn er lang niet genoeg. Uit onderzoek onder jongeren blijkt dat bijna de helft van de jongeren op school nog nooit EHBO-onderwijs heeft gehad. Tijdens een EHBO-les leren de leerlingen hoe zij moeten handelen wanneer zij in een noodsituatie terecht komen. Bijvoorbeeld hoe zij moeten reanimeren, hoe je een beroerte herkent of wat je doet wanneer iemand een brandwond heeft. In het praktijkdeel gaat het bijvoorbeeld om het leren reanimeren, gebruiken van een AED, maar ook het stoppen van een ernstige bloeding. De lessen zouden gegeven kunnen worden door EHBO-instructeurs en medici, zodat middelbare school leraren daar niet mee worden belast.

De EHBO petitie is mede op initiatief van Radio 10 DJ Rob van Someren tot stand gekomen. Hij organiseert, samen met het Rode Kruis, op 25 mei de tweede landelijke Somertijd Reanimatiedag. Op 20 locaties is een ieder welkom om gratis tijdens 1 uur durende workshops de basis van reanimatie te leren. Dit onder het motto: ‘Door een uur te geven red je een leven’.

Rob van Someren is naast DJ, hoofdagent van Politie en onderkent, zeker vanuit zijn politiewerk, als geen ander het belang van de petitie, waar hij zich als ambassadeur voor inzet.

Burgerinitiatief

De petitie is een burgerinitiatief. Dat betekent dat er minstens 40.000 handtekeningen nodig zijn om te zorgen dat het onderwerp op de politieke agenda komt. We roepen iedereen boven de 18 jaar op om de petitie