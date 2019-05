Aantal werknemers met flexibel of tijdelijk contract afgenomen

Het aantal werknemers dat een flexibel of tijdelijk contract heeft, is met 7000 afgenomen.

Dat schrijft het Financiële Dagblad (FD) maandag op basis van cijfers van het CBS. Het is voor het eerst in lange tijd dat het aantal werknemers met zo'n contract is afgenomen. In het eerste kwartaal van 2019 waren er 1.922.000 flexwerkers. Dat waren er 7000 minder dan een jaar eerder.

Toename vaste contracten

De afname valt samen met een forse toename van het aantal vaste contracten. Dat geeft aan dat veel flexwerkers een vaste baan hebben gekregen. Oorzaak ligt hoogstwaarschijnlijk in het feit dat gezien de krappe arbeidsmarkt werkgevers hun medewerkers aan zich willen binden.

Vaste contracten stimuleren

De Eerste Kamer praat juist over de nieuwe arbeidsmarktwet van minister Koolmees, die vaste contracten wil stimuleren door flexwerk duurder te maken. Werkgeversorganisatie MKB-Nederland is bang dat seizoenswerk daardoor veel duurder wordt.

Flexwerkers

Onder 'mensen met een flexibele arbeidsrelatie' verstaat het CBS werknemers met een tijdelijk contract of een nul-uren-contract, oproep- en invalkrachten en uitzendkrachten. Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) zijn een aparte categorie.