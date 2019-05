Zeer giftige kwallen aangetroffen voor kust van Mallorca en van Ibiza

Dit schrijft het AD op basis van buitenlandse berichtgeving. Een Duitse vrouw fotografeerde op het strand iets dat verdacht veel leek op een Portugees oorlogsschip. Zowel marinebiologen van het Alfred Wegener instituut als het Spaanse ministerie van Milieu hebben het vermoeden van de vrouw bevestigd. Er was inderdaad een kwalachtig organisme aangetroffen in de buurt van San Jordi in het zuiden van Mallorca. Volgens het ministerie van Milieu zouden er ook andere andere waarnemingen zijn gedaan voor de kust van Mallorca en van Ibiza.