Experimenten centraal tellen Europees Parlementsverkiezing mei 2019

n de 72 experimenteergemeenten tellen de stembureaus op donderdagavond 23 mei na 21 uur de stembiljetten alleen op partijniveau. Op basis daarvan kan voor elke gemeente een voorlopige uitslag worden bepaald, die op zondagavond 26 mei om 23.00 uur bekend wordt gemaakt. De stembureaus tellen dus niet hoeveel stemmen op de afzonderlijke kandidaten zijn uitgebracht. Dat gebeurt op maandag 27 mei, op een centrale locatie, door uitgeruste tellers. Deze tellers werken onder verantwoordelijkheid van een gemeentelijk stembureau.

Doel van de experimenten is het telproces betrouwbaarder en transparanter maken. Bij eerdere verkiezingen is hier al succesvol mee geëxperimenteerd. De experimenten vinden plaats op grond van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming uit 2013. Minister Ollongren werkt aan een wetswijziging die centraal tellen in de Kieswet regelt.

De 72 gemeenten die meedoen aan het experiment zijn: Aalten, Altena, Assen, Asten, Beekdaelen, Bergen op Zoom, Bernheze, Blaricum, Bloemendaal, Borger-Odoorn, Borne, Breda, Cuijk, Dantumadiel, Deventer, Dinkelland, Eemnes, Elburg, Enkhuizen, Grave, Groningen, Gulpen-Wittem, Harderwijk, Hardinxveld-Giessendam, Harlingen, Heemstede, Hof van Twente, Houten, Kampen, Kapelle, Landgraaf, Landsmeer, Langedijk, Lansingerland, Laren, Lopik, Maastricht, Mill en St. Hubert, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijkerk, Nissewaard, Noardeast-Fryslân, Olst-Wijhe, Oost-Gelre, Opsterland, Ouder-Amstel, Oudewater, Peel en Maas, Pekela, Raalte, Rhenen, Rotterdam, Sint Anthonis, Stein, Stichtse Vecht, Tubbergen, Twenterand, Tynaarlo, Uithoorn, Veendam, Veenendaal, Veldhoven, Velsen, Venray, Waadhoeke, Waalre, Westerkwartier, Westland, Wijdemeren, Zaanstad en Zoetermeer.