Tot zeven jaar cel voor beschieting pand Panorama

De officier van justitie in Amsterdam eiste dinsdagmiddag celstraffen tot zeven jaar tegen de drie mannen die ervan verdacht worden op 21 juni 2018 rond elf uur ‘s avonds het pand waar de redactie van de Panorama is gehuisvest met een antitankraket te hebben beschoten. “De beschieting van het kantoor van de redactie van een tijdschrift dat onder meer publiceert over de georganiseerde misdaad ondermijnt de journalistieke vrijheid. De beschieting wordt dan ook gezien als een aanslag op de persvrijheid in Nederland”, aldus de officier in haar requisitoir.

De dag na de beschieting van het pand aan de Teleportboulevard in Amsterdam-Sloterdijk kon een toen 41-jarige man in zijn woning in Woerden worden aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Na uitgebreid onderzoek door de politie, waarbij onder meer camerabeelden werden uitgekeken en telefoontaps werden aangesloten, kon op 9 juli een toen 25-jarige man uit Rotterdam worden aangehouden en op 28 augustus een 45-jarige man uit Spijkenisse. Alle drie verdachten bleken lid van de Woerdense outlaw motorgang Caloh Wagoh Main Triad.

In haar requisitoir legde de officier uit dat de 41-jarige man uit Woerden zo snel na de beschieting kon worden aangehouden omdat zijn telefoon op dat moment onder de tap stond in een onderzoek van het Landelijk Parket. Er was bij de politie een tip binnengekomen dat de man ‘een misdrijf in de omgeving van station Sloterdijk’ zou voorbereiden. De officier: “Het was op dat moment voor het onderzoeksteam volstrekt onduidelijk wat voor een misdrijf de verdachten van plan waren te plegen en waar en wanneer dat misdrijf exact zou moeten gaan plaatsvinden. Dit verklaart waarom er op dat moment niet voor is gekozen in te grijpen.”

De officier acht wettig en overtuigend bewezen dat de drie verdachten - die bij de politie geen enkele verklaring hebben willen afleggen over hun handelen noch enig berouw hebben getoond - op 21 juni 2018 bij het Panoramapand een ontploffing te weeg hebben gebracht. Ook vernieling en het voorhanden hebben van een antitankraket is naar het standpunt van het OM bewezen. De verdachten hebben hierbij bewust en nauw samengewerkt. De 41-jarige man - die eerder is veroordeeld en nog in een voorwaardelijke invrijheidstelling liep - zou de beschieting hebben voorbereid en gecoördineerd, terwijl de 45-jarige man samen met de 25-jarige man de aanslag heeft uitgevoerd. De 45-jarige verdachte zou daadwerkelijk de antitankraket hebben afgeschoten. De officier eist tegen de 41-jarige verdachte zeven jaar cel en intrekking van de voorwaardelijke invrijheidstelling van 789 dagen. De 25-jarige verdachte en de 45-jarige verdachte hoorden beiden zes jaar cel tegen zich eisen.

De officier in haar requisitoir: “Verdachten hebben doelbewust op een kantoorgebouw geschoten met een antitankraket. Een dergelijk wapen veroorzaakt een enorme explosie met alle gevaren van dien. De ontploffing heeft een enorme ravage veroorzaakt met schade aan het kantoorgebouw en de inventaris. Het is niet aan verdachten te danken dat de in het gebouw aanwezige medewerkster te ver van de inslag vandaan zat om fysiek geraakt te worden. Zij komt met de schrik vrij, maar dit doet niet af aan de enorme impact van de aanslag op de in het kantoor gehuisveste bedrijven en hun medewerkers.”