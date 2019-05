Keukenhof sluit een succesvol seizoen

Keukenhof had in 2019 wederom een succesvol seizoen. De bezoekers waardeerden de bloemententoonstelling met een 9,0. 1,5 miljoen mensen bezochten het park in 8 weken.

Bezoekers komen uit 100 landen. De meeste bezoekers komen uit Nederland (20%), gevolgd door Duitsland, Amerika, Frankrijk, Groot-Brittannië en China. Het aantal bezoekers uit China is iets gedaald.

Het gemiddeld aantal bezoekers per dag is vergelijkbaar met afgelopen jaar. Het bezoek van kinderen aan Keukenhof is toegenomen.

Net als voorgaande jaren waren er vier dagen met meer dan 45.000 bezoekers. Op het park verliep de ontvangst van bezoekers gestructureerd en soepel.

De combinatie van de schitterende bloei in het park, de bloeiende bollenvelden in de streek en het zonnige weer heeft er voor gezorgd dat Keukenhof extreem drukke Paasdagen heeft gehad. Het park is door de lage temperatuur tot het laatst toe echter mooi op kleur gebleven.

De paasdrukte leidde tot een grote verkeersstroom naar Keukenhof. Met betrokken overheden wordt in de komende periode aan verbeteringen gewerkt.

Steeds meer bezoekers kiezen het openbaar vervoer om naar Keukenhof te komen. Meer dan 300.000 Keukenhofbezoekers maakten dit jaar gebruik van de Keukenhof Express. Naast Schiphol en Leiden zijn de locaties Amsterdam RAI en Hoofddorp aan deze directe busverbinding toegevoegd.

A World of Colours is het thema van Keukenhof in 2020. Ruim een miljoen mensen uit alle landen en culturen ontmoeten elkaar in Keukenhof om te genieten van de Hollandse bloemenpracht.