HEMA en Wehkamp kondigen samenwerking aan

HEMA en Wehkamp gaan vanaf dinsdag met elkaar samenwerken om het online kanaal voor non-food producten in Nederland verder te ontwikkelen. Het is voor het eerst dat HEMA-producten online verkrijgbaar zijn op een ander online platform dan dat van HEMA zelf.

HEMA maakte al eerder bekend de ambitie te hebben om te groeien door onder andere het aangaan van strategische partnerships, zowel in het buitenland als in Nederland. De samenwerking met Wehkamp is een belangrijke volgende stap om deze groeiambitie ook online in Nederland vorm te geven.

Voor Wehkamp betekent de samenwerking met HEMA een waardevolle aanvulling op het huidige Wehkamp assortiment. Met een focus op mode, wonen, beauty en baby/kind, is HEMA voor Wehkamp een mooie partner om het toch al ruime assortiment, nog verder uit te breiden. Zo kunnen klanten nu ook hun bekende HEMA producten bij Wehkamp shoppen.

Het productassortiment van HEMA zal met name mode en lifestyle gerelateerd zijn en in fasen worden geïntroduceerd op Wehkamp.nl. Vanaf dinsdag 21 mei kunnen klanten al een groot deel van het baby assortiment van HEMA vinden op Wehkamp.nl. De komende maanden zullen andere delen uit het productassortiment mode worden toegevoegd.

Tjeerd Jegen, CEO HEMA: “De groeistrategie van HEMA willen we ook in Nederland verder ontwikkelen met slimme, innovatieve concepten en partnerships. We willen als merk op alle kanalen en op elk moment beschikbaar zijn voor onze klanten. We willen HEMA inter)nationaal als merk ontwikkelen. De strategische samenwerking met Wehkamp is hierbij een belangrijke volgende stap.”

Graham Harris, CEO a.i. Wehkamp: “Met de toevoeging van HEMA assortiment in onze shop, kunnen we onze klanten een nog breder en relevanter assortiment bieden dan we al hebben. Zo bouwen we verder aan de ultieme klantervaring, want dat is voor Wehkamp het belangrijkst. Een eigentijds assortiment, een shopervaring waar je blij van wordt en een verrassend makkelijke service, dat is waar Wehkamp voor staat.”