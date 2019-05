Vermoedelijke commandant Jabhat al-Nusra bataljon aangehouden

Dinsdag heeft de politie in het Zeeuwse Kapelle een 47-jarige Syriër aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij oorlogs- en terroristische misdrijven in Syrië. Dit meldt de politie dinsdagmiddag.

Gewapende strijd

De man zou als commandant van een bataljon van het terroristische Jabhat al-Nusra hebben deelgenomen aan de gewapende strijd. De man vocht onder de strijdersnaam Abu Khuder. Het bataljon waarover de verdachte het commando zou hebben gehad is bekend geworden als Ghuraba’a Mohassan (Vreemdelingen van Mohassan).

Documenten en gegevensdragers

Bij de doorzoeking van de woning van de verdachte is beslag gelegd op documenten en gegevensdragers als een computer en telefoon. Tegelijkertijd zijn zes doorzoekingen in Duitsland gedaan in woningen van vermoedelijke strijders van Ghuraba’a Mohassan, in een gecoördineerde actie. Het gaat om doorzoekingen in een zelfstandig Duits onderzoek.

Woning Ede doorzocht

Ook is een woning in Ede doorzocht, waar een man woont die in contact stond met verdachte. De aangehouden man verblijft sinds 2014 in Nederland en is in het bezit van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Het strafrechtelijk onderzoek tegen hem is begonnen met informatie van de Duitse politie, die beschikte over verklaringen van getuigen tegen de man.

Voorgeleiding vrijdag

De verdachte is vandaag in verzekering gesteld en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris bij de rechtbank in Den Haag. Deze rechtbank is aangewezen om internationale misdrijven, waaronder oorlogsmisdrijven, te behandelen.