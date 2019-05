Identiteit schutter parkeergarage Amsterdam bij politie bekend

De identiteit van de vermoedelijke schutter in het onderzoek naar het dodelijke schietincident van afgelopen zaterdag in een parkeergarage aan de Amstelstraat is bij de politie bekend. 'De recherche doet een dringende oproep aan deze verdachte om zich bij de politie te melden', zo laat de politie dinsdag weten.