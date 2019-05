Jongeren de dupe van hoge autoverzekering

Premies voor de WA-autoverzekeringen blijven stijgen. In 2018 betaalde je gemiddeld 5 procent meer dan het jaar daarvoor. De stijging ging in 2016 en 2017 harder, maar vooral voor jongeren wordt het een steeds hogere kostenpost. In 2016 betaalden jongeren een jaarpremie van gemiddeld 828 euro. Ondertussen ligt dit bedrag al op 1358 euro. Dit is een stijging van 530 euro in drie jaar en zal nog verder oplopen. Jongeren tot 24 jaar betalen ongeveer twee keer zoveel als de generatie daar boven.

Minder aanbod voor jongeren

Naast dat de jongeren steeds meer moeten betalen, is ook het verzekeringsaanbod lagen. Uit onderzoek is gebleken dat mensen boven de 25 jaar kunnen kiezen uit ongeveer 20 verzekeraars. Bij 18 tot 24-jarigen ligt dat gemiddeld zo’n 25 procent lager. Dit komt doordat jongeren een hoger schaderisico hebben dan mensen die ouder zijn. Sommige verzekeraars kiezen er dan voor om hogere premies te vragen. Ook zijn er verzekeraars die helemaal geen verzekering aan jongeren aanbieden. De hoge premies zorgen voor bizarre situaties. Zo kan het dat je een auto voor minder kan kopen dan dat jouw jaarlijkse premie is.

Op zoek naar een autoverzekering

Koop je een eigen auto, maar ben je onder de 24 jaar? Dan moet je in veel gevallen meer premie gaan betalen. Als jonge bestuurder heb je minder rijervaring, hierdoor is de kans op schade een stuk groter. Door rekening te houden met welke auto je koop, kun je ervoor zorgen dat je premie zo laag mogelijk blijft. Voor elk jaar dat je dan schadevrij rijdt, kan je korting krijgen op de premie van je autoverzekering. Er zijn jongeren die een autoverzekering afsluiten op de naam van hun ouders om de hoge premie te omzeilen. Maar op de lange termijn is dit niet verstandig. Je bouwt nu namelijk geen eigen schadevrije jaren op. Als jij zelf de regelmatige bestuurder bent van de auto, ben je ten slotte verplicht om een autoverzekering af te sluiten.

De beste autoverzekering uitzoeken

Als je een zo laag mogelijk premie wil behouden, is het verstandig om voor een bescheiden prijs een eenvoudige auto te kopen. Om namelijk de laagste premie te betalen is het belangrijk om voor lichtgewicht auto’s met een laag vermogen te kiezen. Wil je wel graag een snelle auto? Dan zal je hiervoor ook meer premie moeten gaan betalen. Je kunt het beste kiezen voor autoverzekering vergelijken om de laagste prijs te vinden.