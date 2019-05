Weer flinke aardbeving in Groningen

De beving was rond 05.45 uur en had een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. Het is de zwaarste aardbeving sinds januari 2018 in Zeerijp. Die beving had ook een kracht van 3,4. De zwaarste beving tot nu toe was in 2012 in Huizinge. Die beving had een kracht van 3,6. Dit meldt RTV Noord woensdag.

Läslo Evers van het KNMI vertelt aan omroep dat de aardbeving op drie kilometer diepte plaatsvond. Dat is de diepte van het gasreservoir waar de gaswinning plaatsvindt. Verder zegt hij: 'Het epicentrum lag dertien kilometer ten noordoosten van de stad Groningen, dus er zijn honderden meldingen binnengekomen.'