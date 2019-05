Grote terrorismeoefening gehouden op Keukenhof

Ruim 250 personen namen woensdag deel aan de oefening, die plaatsvond van 08.30 tot 13.00 uur. Centraal in de oefening stond de onderlinge samenwerking tussen de diverse deelnemende partijen, naast de politie, de brandweer, ambulancediensten, Keukenhof, de gemeente en de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Gezamenlijke training

Tijdens de oefening trainden de medewerkers van de verschillende hulpdiensten samen een terrorismesituatie. Het gezamenlijk trainen van een situatie met extreem geweld is heel belangrijk, omdat in dit soort gevallen het noodzakelijk is om van elkaar precies te weten wie wat doet tijdens zo’n hectische situatie.

Waarheidsgetrouw

Aan de oefening namen onder andere honderd studenten van het mbo Rijnland deel. Zij zorgden voor het zogenoemde ‘tegenspel’, waarmee de hulpdiensten werden geconfronteerd. Om de situatie zo waarheidsgetrouw mogelijk neer te zetten, is ook gebruik gemaakt van tien Lotusslachtoffers. Zij lagen op verschillende plekken (zwaar)gewond in het park.

Burgemeester onder de indruk

Burgemeester Lies Spruit van Lisse woonde de oefening bij en toonde zich onder de indruk van het optreden van de hulpdiensten.

‘Wat belangrijk is, is dat je elkaar goed weet te vinden. Juist in dit soort situaties’, vertelt burgemeester Lies Spruit. 'Alle partijen kennen elkaar goed. In het dagelijks werk hebben we korte lijnen met elkaar. Grote incidenten zijn gelukkig niet aan de orde van de dag. Daarom moeten we trainen en oefenen om onze samenwerking ook dan optimaal te houden. Het is plezierig dat Keukenhof haar park voor deze oefening ter beschikking wilde stellen.'

Miljoen bezoekers Keukenhof

Keukenhof ontvangt jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers in acht weken tijd en is daarmee het drukst bezochte park van Nederland. Op drukke dagen zijn er vijftigduizend bezoekers in het park. Keukenhof moet alle processen organiseren die nodig zijn voor een leuk en onbezorgd dagje uit tussen de tulpen.

'Veiligheid goed geborgd'

‘Alles wat op een dag in een stad met vijftigduizend inwoners gebeurt, gebeurt ook in Keukenhof’, aldus directeur Bart Siemerink. ‘EHBO en veiligheid zijn onderwerpen die goed geborgd moeten zijn. Wij werken voor alle veiligheidsaspecten al lange tijd goed samen met vele partners en overheden en vinden het belangrijk om regelmatig samen met hen te trainen. Dit jaar werken wij mee aan deze grote oefening, samen met gemeente Lisse en alle hulp- en veiligheidsdiensten. Daar leren we met z’n allen van!‘

Integrale samenwerking

‘Ik ben trots dat deze trainingsdag tot stand gekomen is op eigen initiatief en organisatietalent van medewerkers zelf’, zegt teamchef Monique Blom.

‘Het feit dat Keukenhof de gelegenheid biedt om deze oefening binnen het eigen werkgebied te laten plaatsvinden, maakt het voor de politiemedewerkers van basisteam Bollenstreek-Noord extra realistisch en bijzonder. Deze oefening op het gebied van extreem geweld is een mooi voorbeeld van integrale samenwerking, waarbij diverse organisaties de kans krijgen om hun eigen kennis verder te ontwikkelen en de onderlinge samenwerking te verstevigen’, aldus Blom.