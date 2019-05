Koning verleent Harbers eervol ontslag

Eervol

De Koning heeft dit ontslag, op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door de staatssecretaris aan hem en het Koninkrijk bewezen.

Grapperhaus neemt tijdelijk taken over

Zolang niet in de benoeming van een nieuwe staatssecretaris van Justitie en Veiligheid is voorzien, zal de minister van Justitie en Veiligheid, mr. dr. F.B.J. Grapperhaus, de taken van de staatssecretaris overnemen.