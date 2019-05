Enorme drugsopslag in loods Nieuwendijk

Tijdens een actie van politieteam Dongemond is woensdagmiddag op de bovenverdieping van een bedrijfspand aan de Rijksweg een enorme drugsopslag aangetroffen. De politie ging ter plaatse op onderzoek na een tip die was binnengekomen via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). In verband met deze vondst is in Waalwijk een 21-jarige man aangehouden.