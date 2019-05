Betere hulpverlening aan huishoudens met complexe problemen

Het is voor hulpverleners die inwoners ondersteunen bij complexe en urgente problematiek nu vaak moeilijk en soms onmogelijk om binnen een redelijke termijn tot een oplossing of verlichting van de problemen te komen. Dit speelt vooral in wijkteams, waar sociaal werkers te maken hebben met een veelheid aan wetten, lokale en landelijke regels en verschillende werkwijzen van landelijke uitvoeringsorganisaties. Soms leidt dit tot verergering van de problemen en hogere kosten. Naar schatting 1 tot 4% van alle huishoudens kampt met multiproblematiek. De maatschappelijke kosten lopen in de miljarden.

De partijen onderzoeken of sociaal werkers in dringende gevallen, als inwoners vastlopen, kunnen afwijken van de regelgeving. Daarnaast bekijken ze de optie om gemeenten een time-outmogelijkheid te geven als oplossingen uit zicht raken doordat te veel partijen betrokken zijn bij één probleemhuishouden. Een dergelijke time-out moet verdere escalatie van problemen voorkomen, zoals bijvoorbeeld een huisuitzetting. Ook komt er een landelijk escalatieteam dat doorbraken kan forceren in situaties waarin dat lokaal niet is gelukt.

Juist in het leven van kwetsbare mensen komt een probleem zelden alleen. Sociaal werkers die hen in de wijk willen ondersteunen, kunnen te maken krijgen met de complexiteit van wet- en regelgeving. Bovendien is lang niet altijd helder welke ruimte er is binnen de bestaande regels. Dat is ontzettend frustrerend, dat kan echt beter. Het systeem moet er zijn voor de mensen, niet andersom.

De aangesloten partijen gaan al zoveel mogelijk binnen de geldende regelgeving werken met ruimere bevoegdheden voor sociaal werkers, om inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen. Vervolgens zal bekeken worden of aanpassing van de wet nodig is om de positie van de professionals te verstevigen. Een aantal gemeenten gaat al proefdraaien met de nieuwe aanpak.