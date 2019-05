School moet leerling toch toelaten tot examengala

Het Kalsbeek College in Woerden heeft ten onrechte een leerling de toegang tot het aanstaande examengala ontzegd. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland donderdag geoordeeld in een kort geding tussen de leerling en de school. De leerling is naar de rechter gestapt omdat hij het oneens was met het besluit van de school.

Vuurwerk

Het gaat mis op woensdag 17 april 2019, de laatste schooldag voor VMBO-examenleerlingen van het Kalsbeek College in Woerden. Op die dag heeft een groep scholieren vuurwerk afgestoken voor de school en is een auto van een leraar beklad met verf. De groep onruststokers bestond volgens de school uit zo’n 30 leerlingen, 12 leerlingen zijn door schoolpersoneel herkend en hen is vervolgens de toegang tot het examengala ontzegd. Volgens de school waren alle leerlingen vooraf gewaarschuwd dat onruststokers op de laatste schooldag niet welkom waren op het gala.

Hoor en wederhoor

Op zitting heeft de leerling verklaard dat hij die ochtend op zijn scooter rondom de school aanwezig was, maar dat hij niet betrokken was bij de ongeregeldheden. Daarnaast is de leerling niet gehoord door de schoolleiding voordat zij het besluit genomen heeft. De voorzieningenrechter begrijpt de taak van de schoolleiding, maar merkt ook op dat een dergelijk (vergaand) besluit niet zondermeer genomen mag worden. Het gaat om een afsluiting van een schooltijd, het ontzeggen van de toegang tot deze afsluiting – het examengala – is een vergaand besluit. Er had hoor en wederhoor toegepast moeten worden voordat het besluit genomen werd, de school heeft dit nagelaten. Omdat het besluit niet zorgvuldig tot stand gekomen is moet het besluit teruggedraaid worden en moet de leerling toegang verleend worden tot het gala.