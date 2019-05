Rechtbank veroordeelt overvaller supermarkt Leeuwarden

Bivakmutsen en (nep)wapens

Verdachte en zijn mededader zijn kort voor sluitingstijd van de supermarkt, beide met een bivakmuts over het hoofd, via de hoofdingang de winkel in gegaan. Verdachte had hierbij een niet van een echt vuurwapen te onderscheiden (nep)wapen in zijn hand en de mededader had een groot keukenmes in zijn hand. Direct bij binnenkomst van de winkel heeft verdachte één van de klanten onder schot genomen en door de winkel meegenomen naar het magazijn. Onderweg naar het magazijn heeft verdachte een andere klant onder schot genomen en eveneens naar het magazijn meegenomen. In het magazijn heeft verdachte deze twee klanten, samen met een in het magazijn aanwezige medewerkster van de supermarkt, gedwongen op de grond te gaan liggen, terwijl hij hen continu onder schot heeft gehouden. In de tussentijd heeft de mededader onder dreiging van het keukenmes de overige personeels­leden naar het kantoor meegenomen, alwaar zij onder dreiging van het keukenmes de inhoud van de kluis hebben afgestaan. Verdachte en zijn mededader zijn vervolgens via de achterdeur in het magazijn naar buiten gevlucht.

Strafoplegging

De rechtbank komt vanwege de ernst van het gepleegde feit tot oplegging van een gevangenisstraf. Vanwege de jeugdige leeftijd van verdachte (die ten tijde van het plegen van de feiten 18 jaar oud was) acht de rechtbank het van belang dat verdachte naast straf, hulp en begeleiding krijgt om zijn leven na detentie een positieve wending te geven. De rechtbank legt een gevangenisstraf op voor de duur van 24 maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren, met daaraan verbonden als bijzondere voorwaarden een meldplicht bij de reclassering, het verplicht begeleid wonen buiten de provincie Friesland, het volgen van een ambulante behandeling en een locatieverbod voor de supermarkt die verdachte heeft overvallen.



Verdachte wordt tevens veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van € 12.738,52 aan de supermarkt.